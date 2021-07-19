ساعات قليلة تفصل أهالي محافظة الإسماعيلية عن صلاة عيد الأضحى المبارك في المدينة ومراكز المحافظة داخل المساجد التي جرى تخصيصها من قبل مديرية الأوقاف بالمحافظة.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية: 5:22 صباحاً

وبحسب الحسابات الفلكية في محافظة الإسماعيلية، تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية لتكون في تمام الساعة 5:22 صباحاً، ونبهت مديرية أوقاف الإسماعيلية على أن تكون الصلاة داخل المساجد فقط دون وجود أي مظاهر للاحتفال بالساحات الخاصة بها إضافة إلى التنبيه بعدم إقامة أي صلاة خارج الأماكن المحددة.

محافظ الإسماعيلية يهنئ المواطنين بعيد الأضحى

وقدم اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية التهنئة لأهالي الإسماعيلية في بيان رسمي نشر علي الصفحة الرسمية لديوان المحافظة، وقال بشارة: «يسعدني ويشرفني أن اتقدم بالأصالة عن نفسي وعن القيادة التنفيذية بالإسماعيلية بأسمى آيات التهنئة إلي الشعب المصري وإلي مواطني الإسماعيلية بحلول عيد الأضحى المبارك».

وأرسل بشارة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك جاء فيها: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك أعاده الله علي سيادتكم و الأمة الإسلامية والشعب المصري بالخير واليمن والبركات وفي هذه المناسبة الغالية نتوجه إلي الله عز وجل أن يوفق خطاكم من أجل رفعة مصر وتقدمها وأن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحقق لها الأمن والأمان بفضل قيادتكم الحكيمة».

حملة علي أسواق الإسماعيلية في عيد الأضحى

وقاد اللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة، حملة مكبرة للمرور، على محلات الجزارة والأسواق وشوادر اللحوم استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن تحرير 4 محاضر وضبط 35 كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم تحرير محاضر لشوادر بيع اللحوم المخالفة، وشدد السكرتير العام للمحافظة على مديرية الطب البيطري ، بضرورة تنفيذ تعليمات محافظ الاسماعيلية، بالمرور على الشوارع الرئيسية لإزالة شوادر ذبح الأضاحي المخالفة والتنبيه بعدم ذبح الأضاحي خارج المجازر وتطبيق القانون على المخالفين.

ونبه محافظ الإسماعيلية، علي فتح المجازر بنطاق المحافظة لاستقبال الأضاحي وذبحها بالمجان خلال أيام العيد، وتشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتحديد نقاط للذبيح وتوقيع غرامات كبيرة على المواطنين المخالفين.