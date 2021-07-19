يترقب أهالي محافظة بني سويف، موعد صلاة عيد الأضحى المُبارك 2021، ليتمكنوا من الاستعداد مبكراً حتى يتسنى لهم آداء صلاة عيد الأضحى المُبارك 2021 في موعدها، فيما أعلنت مديرية أوقاف بني سويف عن المساجد التي خصصتها لآداء صلاة عيد الأضحى المُبارك، كما أعلنت عن الشروط والضوابط اللازمة لأداء صلاة العيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها منع أداء صلاة عيد الأضحى في الساحات وخارج المساجد وتخصيص الصلاة في المساجد الكبيرة فقط.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة بني سويف.. 5:34 دقيقة

ومن المقرر أن يتوافد المُصلون على المساجد المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة بني سويف، قبل موعد الصلاة بنحو نصف ساعة ليحصلوا على مكان في المسجد قبل الزحام، حيث تنطلق صلاة عيد الأضحى المبارك في بني سويف، في تمام الساعة 5:34 دقيقة، أي بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة بني سويف.. الشروط والضوابط

وأعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف، عن تطبيق عدة شروط خلال صلاة عيد الأضحى المُبارك في المساجد المخصصة لصلاة العيد وهي:

- ممنوع اصطحاب الأطفال لأداء صلاة العيد في المسجد

- تُقام صلاة عيد الأضحى المُبارك في المساجد الكبرى فقط

- يُمنع أداء صلاة عيد الأضحى في الساحات وخارج المساجد

- يُطبق التباعد الاجتماعي وترك المسافة الآمنة بين المُصلين

- يُحضر كل شخص المصلى الخاص به معه سواء قماش أو بلاستيك

- يرتدي المُصلين الكمامة الواقية منعاً لانتشار فيروس كورونا

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة بني سويف.. مدة الخطبة

ومن المقرر أن تؤدى صلاة عيد الأضحى المُبارك خلال 17 دقيقة منها 7 دقائق تم تخصيصها للتكبيرات، و10 دقائق مخصصة للخطبة.