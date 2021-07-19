موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة الوادي الجديد.. الضوابط والشروط

تستعد محافظة الوادي الجديد ومديرية الأوقاف لاستقبال المصلين لآداء صلاة العيد وذلك عقب إعلان موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة الوادي الجديد، حيث اتخذت مديرية الأوقاف بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمود جاهين، إجراءات احترازية مشددة لآداء الصلاة تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجرى تطهير وتعقيم المساجد التي سيؤدي المصلون بها صلاة عيد الأضحى 2021، وجرى الانتهاء من وضع علامات التباعد الاجتماعي داخلها وتطهيرها وتعقيمها، لحماية المصلين من فيروس كورونا المنتشر حاليا في أرجاء العالم.

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موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة الوادي الجديد.. تجهيز 329 مسجدا

ووفقا لمديرية أوقاف محافظة الوادي الجديد، جرى تجهيز 329 مسجدا لآداء صلاة عيد الأضحى وذلك بعد إعلان معهد البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الاضحي في محافظة الوادي الجديد، ضمن محافظات مصر، حيث جرى اختيار المساجد الكبرى في مدن وقرى المحافظة، فضلا عن الانتهاء من تعقيمها وتطهيرها جميعاً، على أن يتم فتحها قبل الصلاة بـ10 دقائق دون فتح دورات المياه او الحمامات تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف، كما جرى تكليف الأئمة الذي سيؤمون المصلين في صلاة عيد الأضحى.

موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة الوادي الجديد.. الضوابط

واتخذت مديرية أوقاف الوادي الجديد، عددا من الضوابط، ووزعت نشرات على كافة الإدارات التابعة لها عقب إعلان موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة الوادي الجديد، حيث من المقرر أن تتواجد لجان بالمساجد لمتابعة الضوابط وهي عدم السماح بدخول المصلين دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا، كما يُمنع دخول المصلين دون المصلى الخاص به، فضلا عن منع اصطحاب الأطفال، واتباع الإرشادات الخاصة بمسافات التباعد الاجتماعي بين المصلين، وتنظيم صفوف المصلين داخل المساجد.

موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة الوادي الجديد.. 5:46

ووفقا لمعهد البحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة الوادي الجديد سيكون في تمام الساعة 5:46 بشكل عام بالمحافظة ويزيد بنحو دقيقة بمدينة الخارجة، وتتراوح الفروق بين المدن بنحو دقيقة أو دقيقتين، مع الالتزام بموعد الخطبة والمقرر لها 10 دقائق و7 دقائق للتكبيرات وفقا لوزارة الأوقاف، كما جرى التشديد على الأئمة باتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيق ضوابط الصلاة.