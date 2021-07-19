20 معدة لرفع القمامة بمحافظة الجيزة خلال العيد

انتهت محافظة الجيزة من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تواجد كامل للقوة البشرية وإلغاء الإجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميداني لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أي أحداث طارئة.

إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين بالتموين

وأشار المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، إلى أن قطاع التموين قرر إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين بمحافظة الجيزة وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل 20 لجنة لمتابعة حركة توريد الأقماح بالشون والمطاحن والتأكد من إنتاج دقيق عالى الجودة و المرور على المخابز والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات و تمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للاستهلاك وصرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للإسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.

تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات

ووجه محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لموجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى، فيما شهد قطاع الطب البيطري بمحافظة الجيزة إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر بالإضافة إلي تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم لضمان جودتها بالإضافة إلي تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة .

حملة مركزية بسعة 20 معدة لرفع القمامة

وقرر المحافظ إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش والمحطات الوسيطة بالوراق والمريوطية وكرداسة وأوسيم ومجمع القمامة العمومى بشبرامنت ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل وذلك لعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات مع تحفيزهم ماديا لتفانيهم فى العمل بالإضافة إلى متابعة أعمال شركات الجمع السكنى والنظافة للتأكد من قيامها بالاعمال على أكمل وجه دون تأثر لافتا إلى أنه تم تكليف هيئة النظافة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المجازر المخصصة للذبيح و تخصيص حمله مركزية بسعه 20 معدة نظافه لسرعه التوجيه بالمناطق الساخنة.

وأكد محافظ الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي شكلت غرف طوارئ لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحى لمتابعه الضغوط وتوفير الكميات اللازمة من مياه الشرب للمواطنين بالإضافه إلى القيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة اى مشاكل تنتج عن زيادة الأستهلاك للمياه .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز لإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعه خلال إجازة عيد الأضحى لرصد أى حالات بناء مخالف والتعامل الفورى معها وإتخاذ الإجراءات القانونية بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.