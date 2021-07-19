ضبط 240 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وتحرير 45 محضرا تموينيا بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تحرير 45 محضرا تموينيا متنوع خلال حملات اليوم الواحد التي يتم شنها بأحياء ومراكز المحافظة استعدادا لعيد الاضحى المبارك وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة السلع الغذائية والمواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز.

ووجه المحافظ قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بشن حملات مستمرة على الأسواق بالتنسيق والتعاون بين القطاعات الخدمية المختلفة لتقديم خدمات أفضل ومنع أي تجاوزات قد تحدث وضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسعار ، مشدداً على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحق المواطنين، مؤكدًا على استمرار شن الحملات التموينية والشاملة على مختلف القطاعات بصفة دورية ومفاجئ.

وترأس المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، حملة تموينية مكبرة استهدفت حى شرق وغرب مدينة أسيوط بمشاركة محمد بشير رئيس حى غرب والدكتور ممدوح بدارى مدير مديرية الطب البيطرى والشاذلى محمد ومروان الشب نائبا رئيس حى شرق ومسئولي التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ومباحث التموين واستهدفت المحلات والاسواق بمناطق ميدان المجذوب وشارع معهد الاورام وميدان المجاهدين وشارع المطرانية وميدان البدرى وسوق اللحمة وشارع طابونة الغفير وشارع رياض والجمهورية ومنطقة الوليدية والساحة الشعبية وشارع الازهر وميدان اسماء الله الحسنى وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ، حيث تم ضبط وتحرير 45 مخالفة متنوعة شملت ضبط 240 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة و كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الادمى .

كان محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها.