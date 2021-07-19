حملات لإعادة الانضباط وتطبيق قرارات الغلق في المواعيد المقررة بالجيزة

شنت أجهزة حي الدقي بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، حملات مكثفة، اليوم، للتأكد من الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بالتدابير الاحترازية للغلق في المواعيد المقررة وارتداء الكمامة.

تحرير محاضر للمخالفين

وأكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، في بيان صحفي، اليوم، أن الحمله المكبرة التي شاركت فيها إدارات المتابعة والاشغالات ورخص المحلات بميادين عمان والمساحة وكذا شوارع التحرير وسليمان جوهر ومحي الدين أبو العز أسفرت عن تحرير 15 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وضبط 14 سيارة و دارجة نارية مخالفة.

رفع إشغالات الأكشاك بالشوارع

وأشار «عبد الفتاح»، إلى أن الحملة تمكنت من رفع إشغالات الأكشاك بالشوارع لافتا إلى تحرير12 محضرا، إشغال للطريق العام للمخالفين، وتم توقيف السيارات المخالفة لتحقيق الانضباط، وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

فيما تواصل أجهزة أحياء ومدن ومراكز محافظة الجيزة التصدي لأعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال الحملات المكبرة التي أسفرت عن الآتي:

- إزالة سور على أرض زراعية مقام بدون ترخيص علي مساحة 150 متر تقريبا بتقسيم فؤاد سلطان شبرامنت

- إزالة سور على أرض زراعية مقام بدون ترخيص علي مساحة 10 متر تقريبا بشارع خالد بن الوليد بجوار الصرف الصحى بتقسيم وليم شبرامنت بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ابو النمرس.

- ضبط حالة صب سقف بقرية مزغونة بدون ترخيص وتم مصادرة الخلاطة واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالف بالاضافه الي إزالة سور بمدينة البدر خلف مصنع قها على مساحة 100 متر مقام بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وذلك بمتابعه من محمود زين رئيس مركز البدرشين .

- ضبط مخالفة تعدى بالبناء على مساحة 359 م بوحدة برقاش وتم إيقاف الأعمال والإزالة في المهد بمتابعة محمد عبد الراضي رئيس المركز .