التضامن: زيادة مكلفات «الخدمة العامة» إلى 120 ألف سنويا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الخدمة العامة واجب وطني يؤديه خريجو الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين، «الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية»، لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي والتي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل «تنظيم الأسرة، محو الأمية الأسر المنتجة، تنمية المجتمعات، خدمات تعليمية وخدمات طفولة» لمواجهة المسائل والمشكلات والظواهر الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي، أن قرار التكليف يصدر مرتين سنوياً لخريجي الدور الأول والثاني ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل، حيث يصدر قرار لخريجي الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، ثم قرار لخريجي الدور الثاني خلال شهر فبراير.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان صادر عنها، أنه تمت زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف مُكلفة إلى 120 ألف مكلفة سنويًا بنسبة زيادة قدرها 32% ، مشيرة إلى أنه يجري توزيعها على 16 وزارة و8 هيئات حكومية بما يشمل 59 مجال، مؤكدة أن هناك عدة شروط للالتحاق بالخدمة العامة تتمثل في الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج، إلى جانب صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعته، بالإضافة إلى تمتع الخريج بجنسية جمهورية مصر العربية​.

الخدمـة العامـة ليست تجنيدا إجباريا للفتيات

وأوضحت وزارة التضامن، أن الخدمة العامة ليست إجبارية ولكن يطالب الخريج عند تعينه بتحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء منها باعتبارها من مسوغات التعيين، مؤكدة على موقعها الرسمي، أن الخدمـة العامـة ليست تجنيدا إجباريا للبنات، لافتة إلى أن جميع المؤهلات العليا من الإناث والذكور المعافون من الخدمة العسكرية مخاطبون بأداء الخدمة العامة.