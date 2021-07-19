عيد الأضحى يرفع نسب الإشغالات بالغردقة والفنادق كاملة العدد

سجلت نسب الإشغال بفنادق الغردقة أعلى معدلاتها مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث وصلت إلى 100% من الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل وهي 70 ٪، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، ورفع عدد من الفنادق لافتة «كامل العدد»، ولا توجد أي حجوزات خلال إجازة العيد.

عروض فنادق الغردقة في عيد الأضحى

وأشار قاسم السيد مسؤل بأحد الفنادق السياحية بالغردقة إلى أن الفنادق أعدت عروضا خاصة لأيام عيد الأضحى المبارك يشمل مهرجانات ومسابقات ترفيهية وعروض خاصة للأطفال بمعرفة فرق الأنيميشن وحفلات مسائية وعروض فلكورر شرقي تشمل التنورة ورقص شرقي وذلك بمشاركة المصريين من نزلاء الفنادق والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

فنادق كاملة العدد

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى توافد الآلاف من المواطنين علي الفنادق والمنتجعات السياحية لقضاء إجازة العيد بشواطئ الغردقة ووصلت نسبة الإشغالات إلى أعلى معدل لها وهي كامل الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل وهي 70 %طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ورفعت بعض الفنادق لافتة كاملة العدد بسبب الإقبال الكبير حيث لا يوجد أي حجوزات بالفنادق خلال إجازة العيد.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر إلى ارتفاع نسبة الإشغالات إلى كامل الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل يرجع إلى الجهود التي تبذلها الدولة في القطاع السياحي و تزامنا مع اجازة عيد الأضحى المبارك لافتا إلى أن جميع العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية تم تطعيمهم بالجرعة الثانية بلقاح كورونا.

ونظمت عدد من الفنادق السياحية بمنطقة هاوي شمال مدينة الغردقة عروضا خاصة لأيام عيد الأضحى المبارك يشمل مهرجانات ومسابقات ترفيهية وعروض خاصة للأطفال بمعرفة فرق الأنيميشن وحفلات مسائية وعروض