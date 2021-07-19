«مستثمرو السياحة»: 70% من إشغال فنادق شرم والغردقة خلال الصيف مصريون

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن المصريين يشكلون 70% من إشغال فنادق شرم الشيخ والغردقة خلال إجازات عيد الأضحى، فيما تنقسم الـ 30% المتبقية ما بين السياح الأوكران والصرب والبولنديين والسعوديين والكويتين والإماراتيين فضلا عن عدد من الجنسيات الأخرى، لافتا إلى أن غالبية الحجوزات الحالية والمستقبلية التي تلقتها المنشآت الفندقية بالمدن السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، خلال فصل الصيف الجاري وتحديدا بأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر هي من المواطنين المصريين.

شركات السياحة حجزت فنادق بالكامل للمصريين خلال الصيف

وأضاف عبداللطيف لـ«الوطن»، أن العديد من شركات السياحة المصرية حجزت فنادق بالكامل لسياح مصريين خلال الموسم السياحي الصيفي في ظل عدم عودة الحركة السياحية الوافدة من الخارج لمعدلاتها الطبيعية، موضحا أنه من المتوقع أن يرتفع أعداد النزلاء المصريين بفنادق شرم الشيخ والغردقة فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

جميع المدن السياحية بها نسب إشغال معقولة

وأوضح عبداللطيف، أنه للمرة الأولى منذ جائحة كورونا نجد جميع المدن السياحية الشاطئية بها نسب إشغال جيدة، لافتا إلى أن المصريين ساهموا في ارتفاع نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والعين السخنة، كما تسببوا في زيادة نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة لأكثر من 80% خلال عيد الأضحى.

تراجع الاصابات بكورونا أحد أهم أسباب سفر المصريين للمدن السياحية

ولفت عبداللطيف، إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها المنشآت الفندقية وعدم إصابة أي من نزلاء الفنادق أثناء إقامتهم بفيروس كورونا، علاوة عن تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين والأسعار الجيدة للفنادق والتي جعلت شرائح كثيرة من المصريين يفضلون السفر إلى المدن السياحية الشاطئية خاصة شرم الشيخ والغردقة، معربا عن أمله في استمرار قدوم السياح المصريين إلى المدن السياحية المصرية.