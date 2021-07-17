مستثمرو السياحة: نتوقع زيادة السياح الوافدين من أوكرانيا خلال أغسطس

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إنه من المتوقع أن تشهد الحركة السياحية الوافدة لمصر من أوكرانيا، ارتفاعا جيدا بداية من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة تراجع في أعداد السياح الأوكران الوافدين لمصر خلال الـ 3 شهور الماضية.

أوكرانيا الأولى عالميا في إرسال السياح لمصر

وأضاف «عبداللطيف» لـ «الوطن»، أن أوكرانيا هي الدولة الأولى عالميا في إرسال السياح لمصر منذ استئناف المقصد السياحي المصري استقبال السياح الأجانب يوليو الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أنه منذ شهر إبريل الماضى بدأت معدلات الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا لمصر في التراجع للعديد من الأسباب، منها أن تركيا قدمت عروضا سعرية مخفضة جعلت الشركات السياحية الأوكرانية تحول جزءا كبيرا من رحلاتها لمصر إلى تركيا، متابعا «الأسابيع الماضية شهدت اتصالات على أعلى مستوى بين العاملين بالقطاع السياحي المصري الحكومي والخاص ونظيره الأوكراني لإعادة الرحلات الأوكرانية لمصر إلى معدلاتها الطبيعية».

وأوضح أن السياحة الأوكرانية هامة جدا لمصر حاليا في ضوء أن روسيا لم تحدد إلى الآن موعد استئناف رحلاتها لشرم الشيخ والغردقة، كما أن الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، لم تقرر حتى الآن متى ستعود رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية، لافتا إلى أن العديد من فنادق شرم الشيخ كانت تعتمد بنسبة كبيرة في عملها خلال العام الماضي على الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا.

توقعات بزيادة في أعداد السياح خلال الربع الأخير من العام الجاري

ومن جهته توقع هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري زيادة كبيرة في أعداد السياح الوافدين لمصر، لافتا إلى أن الموسم السياحي الشتوى المقبل سيكون أعلى من نظيره الماضي بالنسبة لأعداد السياح الوافدين لمصر.

وأشار إلى أنه إذا ما ارتفع أعداد الحاصلين على تطعيمات كورونا بين المواطنين المصريين، فإنه من المتوقع أن ترتفع أعداد السياح الوافدين لمصر بصورة جيدة، خاصة وأن هناك العديد من الدول تشترط للسماح لمواطنيها بالسفر للسياحة، أن تكون الدول المتوجهين إليها قد حصلت أعداد كبيرة من سكانها على الأمصال المضادة لكورونا.