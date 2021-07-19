يحتفل أبناء الشعب الجزائري، غدا الثلاثاء، بعيد الأضحى المبارك الثلاثاء 20 يوليو كغالبية الدول العربية والإسلامية، والذي يأتي أيضا للعام الثاني على التوالي وسط إجراءات احترازية وقيود فرضها انتشار فيروس كورونا، ومع اقتراب العيد كان هناك اهتمامًا كبيرًا لدى كثيرين بمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجزائر هذا البلد الهام الواقع في الشمال الأفريقي، في وقت يختلف موعد الصلاة من مدينة لأخرى بفارق يصل إلى 45 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجزائر وضوابط الصلاة

ومع إعلان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تفاصيل وموعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجزائر، حثت على ضرورة الالتزام بالإحراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ودعت الوزارة المواطنين إلى احترام تلك الإجراءات، والمحافظة على التباعد الجسدي، بل واستغلت الوزارة ذلك فرصة لتدعو المواطنين إلى الإسراع بالحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

إعلان وزارة الشؤون الدينية موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجزائر

وقبل بداية شهر ذي الحجة تحدثت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجزائر، حيث أعلنت أنَّ الأحد 11 يوليو هو غرة شهر ذي الحجة، ومن ثم يحل عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو، ويوم عرفة 19 يوليو، لافتة إلى أنه يسن للمسلمين الصيام في هذا اليوم.

وقد حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجزائر بالساعة السادسة والنصف صباحا في مختلف مساجد الجزائر العاصمة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجزائر يختلف من مدينة لمدينة

وتتسم الجزائر بمساحتها الكبيرة، ومن ثم فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجزائر يختلف من مدينة لأخرى، فالعاصمة يؤدي أبناؤها الصلاة الساعة 6:30 دقيقة صباحا فيما تتراوح مواعيد صلاة العيد في المدن الأخرى بين 6:00 صباحا و6:45 صباحا أي بفارق نصف ساعة أقل عن العاصمة أو زيادة ربع ساعة، على النحو التالي:

- منطقة الوادي: 6:00 صباحًا.

- مدينة باتنة: 6:15 صباحًا.

- الجزار العاصمة: 6:30 صباحًا.

- مدينة سطيف: 6:30 صباحًا.

- مدينة بومرداس: 6:30 صباحًا.

- مدينة الشلف: 6:45 صباحًا.

- مدينة وهران: 6:45 صباحًا.

- مدينة سعيدة: 6:45 صباحًا.