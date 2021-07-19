ينتظر جموع المسلمين تكبيرات وتهليلات عيد الأضحى المبارك التي تبدأ غدًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، استعدادًا لأداء الصلاة في المساجد الكبرى التي حددتها وزارة الأوقاف، لذا كثر البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة.

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة

وأعلن معهد البحوث الفلكية المعني، موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر، موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة في الساعة 5:32 دقيقة حسب التوقيت المحلي.

ضوابط أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

ألزمت وزارة الأوقاف العاملين بالمساجد وروادها بعدة ضوابها منها: الالتزام بالكمامة، والمصلى الشخصي وعدم اصطحاب الأطفال او المأكولات، مع عدم فتح دورات المياه، ومراعاة علامات التباعد الموجودة بالمساجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، وتواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.

وجرى تحديد خطبة عيد الأضحى بحيث لا تتعدى الـ10 دقائق مثل صلاة الجمعة، وتسبق الخطبة تكبيرات العيد على ألا تتجاوز مدتها 7 دقائق، وسيجرى فتح المساجد الكبرى التي تؤدى فيها صلاة الجمعة من أجل أداء صلاة العيد، ولن يسمح بإقامة الصلاة في الساحات، إذ أجازت الأوقاف أنّه لا حرج لمن يصلي العيد في منزله في ظل أزمة كورونا، خاصة وأن صلاة العيد سنة وليست فرضًا.

وفي حال أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا داخل المساجد، يرفع تقرير لمدير المديرية الذي بدوره يرسل مذكرة للقطاع الديني، وغرفة إدارة الأزمات، لتقرر اللجنة ما تراه مناسبًا سواء في أمر غلق المسجد المخالف أم مجازاة المقصر، ولن يعاد فتح أي مسجد أغلق إلا بمعرفة اللجنة وبقرار منها.