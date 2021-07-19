يستعد أهالي محافظة المنوفية لاستقبال عيد الأضحي المبارك لعام 2021، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة المنوفية 2021 في الساعة 5:32 ، كما أعلنت مواعيد صلاة عيد الأضحي في جميع محافظات مصر، ومن المقرر أن يؤدي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، صلاة عيد الأضحى في مدينة شبين الكوم .

موعد صلاة عيد الأضحى في المنوفية

وتواصل مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، استعداداتها بالمساجد، بعد الإعلان عن موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة المنوفية، في الساعة 5:32 ، وشكلت مديرية الأوقاف لجنة عليا للإشراف علي صلاة عيد الأضحى المبارك، وشملت اللجنة، زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف رئيسا لها، والدكتور كمال السباعي وكيل المديرية نائبا للرئيس، ورمضان السبكي مدير الدعوة بمديرية الأوقاف نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، بالإضافة إلي 5 أعضاء آخرين .

موعد صلاة عيد الأضحى في المنوفية

ونظمت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، حملة موسعة بجميع المراكز والإدارات، لتطهير المساجد بعد الإعلان عن موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة المنوفية، وأقيمت الحملة الموسعة تحت رعاية الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، كما تابع مديري الإدارات في المراكز المختلفة، عمليات تعقيم وتطهير المساجد، والتشديد علي الأئمة، بضرورة تطبيق التعليمات والإجراءات الإحترازية والوقائية .

استعدادات عيد الأضحى بمحافظة المنوفية

من جانبه، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي 2021، حيث قرر رفع درجة الاستعدادات في المستشفيات ومرفق الإسعاف، كما وجه مديرية الأوقاف باتخاذ التدابير اللازمة لاداء صلاة عيد الأضحي، وشدد علي مديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية لايقاف التعديات علي الأراضي الزراعية في ظل إجازة عيد الأضحى بالمنوفية .

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، مواعيد صلاة العيد في جميع المحافظات، حيث تؤدي صلاة عيد الاضحي في محافظتي القاهرة والجيزة في الساعة 5:32، والإسكندرية في الساعة 5:35، والزقازيق في الساعة 5:30، ومحافظة القليوبية الساعة 5:31 ، وكفر الشيخ في الساعة 5:31، ومحافظة دمياط في الساعة 5:27، ومحافظة السويس في الساعا 5:27، ومدينة العريش في الساعة 5:19، ومحافظة بورسعيد في الساعة 5:25 .