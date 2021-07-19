«الأورمان»: ذبح 60 عجلا وتوزيع لحومها على الأكثر احتياجا بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة المنيا، عن ذبح 60 «رأس ماشية»، داخل مجازر «مغاغة وأبوقرقاص وسمالوط وطمبو ببني مزار»، المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى، ليتم توزيع لحومها على الأكثر احتياجا بدءا من غد الثلاثاء وحتى عصر آخر أيام التشريق.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، أن لحوم الأضاحى البلدية التى يتم توزيعها في محافظة المنيا تتم من خلال اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجازر مغاغه، أبوقرقاص، سمالوط، طمبو ببني مزار وتحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأضاف أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس الماشية المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، ضمن مشروع صك الأضحية الذي تطلقه الجمعية.

وأوضح «شعبان»، أن ما يتم ذبحه من الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية، مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريباً، وحصة محافظة المنيا من المستورد 56 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.

يذكر أن جمعية الأورمان استفتت دار الإفتاء المصرية بشأن مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحى خارج بلد المضحى وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى، وأجازت دار الإفتاء مشروع صك الاضحية واعتبرته من السنة الحسنة، كما أجازت جميع ما استفتت عليه الأورمان حول هذا الموضوع.