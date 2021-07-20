حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر الحب من الأمور الشيقة والممتعة للغاية مع مولود برج الجوزاء، فهو شخص مخلص وحيوي في العلاقات العاطفية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

الوضع الفلكي قد يصيبك بشيء من التشوش.. حاول أن ترتب أفكارك وتأنّ في توقيع الأوراق، ولا تغامر.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بمن حولك ولا تتسرع في حركتك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.