أفلام عيد الأضحى 2021.. دراما وكوميدي وأكشن

مع حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك غدًا، تعرض السينمات المصرية، عددًا من الأفلام الجديدة هذا الأسبوع، تنوعت بين الدراما والكوميدي والأكشن، إذ كثر البحث خلال الساعات الأخيرة عن أفلام عيد الأضحى 2021.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» دليل أفلام عيد الأضحى 2021 والتي تُعرض حاليًا في العديد من السينمات على مستوى الجمهورية على النحو التالي:

أفلام عيد الأضحى 2021

وتنوعت أفلام عيد الأضحى بين الأفلام العربية والإنجليزية على النحو التالي:

Gunpowder Milkshake

تدور أحداث الفيلم عن قاتلة مأجورة تضطر للتخلي عن ابنتها سام، والهروب، وحين تكبر ابنتها تصبح هي الأخرى قاتلة مأجورة، وتقع في أزمة أثناء تنفيذ إحدى العمليات، حيث تعلق فتاة في سن الثامنة في حروب العصابات، وعلى سام أن تنقذها.

والعمل من بطولة: كارين جيلان، كارلا جوجينو، لينا هيدي، آنجيلا باسيت، بول جياماتي، وميشيل يوه، من إخراج نافوت بابوشادو.

العارف

تدور أحداث الفيلم عن فكرة حرب العقول في وقتنا الحالي، من خلال شخصية «يونس» الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ما يجعله يدخل في صراع شرس.

الفيلم من بطولة: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، من إخراج أحمد علاء الديب.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويطرح الفيلم عدة تساؤلات عن تجربة الزواج والصراعات التي يمر بها الزوجين، من خلال شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة عنه.

الفيلم من بطولة: كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، والمخرج أحمد الجندي.

Escape Room: Tournament of Champions

تدور أحداث الفيلم حول 6 أشخاص يجدون أنفسهم محبوسين في سلسلة أخرى من غرف الهروب، وذلك دون قصد، لكن سرعان ما يكتشفوا العديد من الأسرار.

أبطال الفيلم تايلور راسل، لوجان ميلر، توماس كوكويرل، هولاند رودن، أنديا مور، رينيه هاربيك، والمخرج آدم روبيتيل.

Space Jam: A New Legacy

تدور أحداث الفيلم حول نجم السلة العالمي ليبرون جيمس الذي يجتمع مع باجز باني ودافي داك وبقية شخصيات عالم لوني تونز، حيث يقرر الطرفان التعاون للمنافسة في مباراة كرة سلة مصيرية.

أبطال الفيلم ليبرون جيمس، سونيكا مارتين جرين، دون شيدل، جابرييل إيجلاسيس، كاث سوسين، مارتن كليبا، والمخرج جاستين لين.

Black Widow

وتواجه ناتاشا رومانوف، الملقبة بالأرملة السوداء الأجزء المظلمة في حياتها السابقة، حيث تجد نفسها داخل مؤامرة خطيرة مرتبطة بماضيها، وتلاحقها قوة كبيرة لن تتوقف عند أي شيء ﻹسقاطها وتدميرها، ويجب على ناتاشا مع تاريخها كجاسوسة على مواجهة كل ذلك، قبل أن تنضم إلى المنتقمين.

الفيلم من بطولة: سكارليت جوهانسون، وفلورنس بوج، ديفيد هاربر، ريتشل وايز.

مش أنا

يُصاب حسن الذي يجسد شخصيته الفنان تامر حسني بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

العمل من بطولة: تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وحجاج عبدالعظيم.

Luca

وهو فيلم رسوم متحركة تدور أحداثه في إطار من المغامرة والخيال، حيث تلتقي فتاة إيطالية مع كائن بحري يُشار له بوحش البحر يتنكر في هيئة إنسان، فتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية تتحدى كل الظروف على الشواطئ الإيطالية الساحرة.

العمل من بطولة: جاكوب ترمبلي، ومايا رودولوف، وجاك ديلان جرازر، وجيم جافيجان.