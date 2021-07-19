موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، لذلك يزداد معدل البحث عن عبر المحرك العالمي «جوجل» حول موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة القاهرة 2021، والتي أعلنها المركز القومي للبحوث الفلكية، حيث يوافق غدا الثلاثاء 20 يوليو، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، واليوم العاشر من شهر ذي الحجة.

وفي هذا الإطار تستعرض جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة القاهرة 2021، وفقُا للمركز القومي للبحوث الفلكية في السطور التالية..

موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة القاهرة

وبحسب مركز البحوث الفلكية، فأن موعد صلاة عيد الاضحي في محافظة القاهرة 2021 في تمام الساعة 05:38 صباحًا.

موعد صلاة عيد الاضحي في محافظات مصر

وبحسب معهد البحوث الفلكية، فأن موعد صلاة عيد الاضحي في محافظات مصر، جاءت كالآتي..

الجيزة 5:39

الإسكندرية 5:41

بورسعيد 5:32

السويس 5:33

العريش 5:26

الطور 5:32

سانت كاترين 5:30

طابا 5:25

شرم الشيخ 5:30

دمنهور 5:40

طنطا 5:38

المنصورة 5:36

الزقازيق 5:36

بنها 5:38

شبين الكوم 5:39

كفر الشيخ 5:38

الفيوم 5:41

بنى سويف 5:41

المنيا 5:44

أسيوط 5:44

سوهاج 5:43

قنا 5:39

أسوان 5:42

أبو سمبل 5:50

مرسى مطروح 5:52

الغردقة 5:33

الخارجة 5:50

الإسماعيلية 5:33

دمياط 5:34

السلوم 6:00

نويبع 5:27

حلايب 5:30

شلاتين 5:33

دعاء وقفة عرفات 2021

ومن أحب الأدعية التي يجب أن تقال خلال يوم عرفة «اللهم يا أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدًا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرًا وشرفًا وكرامة ومزيدًا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدًا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدًا وآل محمد».