موعد أذان المغرب اليوم الإثنين في الدقهلية والمحافظات

اعتاد عدد كبير من المواطنين على صيام وقفة عرفة لما فيه من الثواب العظيم، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصيام يوم عرفة من أفضل الأعمال لغير حجاج بيت الله الحرام، ولذلك يتابع الكثير موعد أذان المغرب سواء في محافظة الدقهلية أو غيرها من محافظات مصر المختلفة.

موعد أذان المغرب يوم عرفة

وبحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في المنصورة الساعة 6:58 م

موعد أذان المغرب في القاهرة 6:56 م

موعد أذان المغرب في الإسكندرية 7:04 م

موعد أذان المغرب في أسوان 6:38 م

موعد اذان المغرب في بورسعيد: 6:55 م

موعد اذان المغرب في الزقازيق: 6:56 م

دعاء يوم عرفة

وعلى الصائم أن يكثر من الدعاء يوم عرفة، وقبل الإفطار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في يوم عرفة، وقال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام: «خير الدعاء يوم عرفة وخير الكلام ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيء قدير».

ومن جهة أخرى استعدت مساجد الدقهلية لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحي بعد شروق يوم العاشر من ذي الحجة غدا الثلاثاء وذلك في نفس المساجد التي تمت فيها صلاة عيد الفطر وسط إجراءات احترازية من انتشار فيروس كورونا.

وتؤدى صلاة عيد الأضحى غدا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، ومحظور الصلاة في الساحات أو في الزوايا، وأن يلتزم المصلي بارتداء الكمامة واصطحاب السجادة الخاصة به.