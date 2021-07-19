خطبة يوم عرفة 1442: فضل الإحسان

كشف الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، عضو هيئة كبار العلماء، خطيب يوم عرفة من مسجد «نمرة»، اليوم، عن فضل الإحسان، قائلًا: «إن أعظم الإحسان التوحيد، فلا يُعبد سوى الله، ولا يُصلى إلا لله، ولا يُدعى أحد غيره».

خطبة يوم عرفة 1442

وتابع خلال إلقائة خطبة يوم عرفة 1442 التي نقلتها فضائية «EXTRA NEWS»، اليوم الاثنين، «من الإحسان في عبادة الله، المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها كلها، وأداء الزكاة، ومن ذلك صوم رمضان، وحج البيت الحرام، ومن الإحسان الإيمان بالله ربًا ومعبودًا، الإيمان بملائكته وكتبه وجميع رسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر بخيره وشره، فقدر الله نافذ وقضاءه لا محاله واقع».

الإيمان بقدر خيره وشره من الإحسان

وواصل بندر بن عبد العزيز: «وكيف لا يحسن الإنسان بعبادة الله وهو سبحانه قد أحسن بالعباد وتفضل عليهم بصنوف النعم، حيث أوجدهم من العدم، وأصبغ عليهم الخيرات، ومن إحسانه سبحانه بالعباد أن أنزل إليهم الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر، كما أنزل كتابه العظيم، القرآن الكريم، على محمد صلى الله عليه وسلم».

من الإحسان تربية الأبناء وحسن الزوج لزوجته ومطلقته

واستكمل: «ومما أمر الله به الإنسان أن يحسن إلى مخلوقات الله بأنواع الإحسان، فيحسن الإنسان لكل من له به صلة، ومن الإحسان تربية الأبناء والسعي في الترابط والتكافل الاجتماعي، فيحسن الزوج لزوجته ومطلقته، وتحسن الزوجة لزوجها، وأمر الشرع بالأحسان في التعامل مع الضعفاء واليتامى، وأمر الشرع المسلم بالإحسان إلى من يعمل معه من الموظفين والعمال والرفق بهم والوفاء بالشروط المبرمة بعقود العمل».

وزاد: «ومن الإحسان السعي لسلامة العباد واستقرار البلاد، وتمكين الناس من أداء مهامهم وأعمالهم، مع صيانة دمائهم وأموالهم، والالتزام بالأنظمة وطاعة ولاة الأمور في غير معصية مما يقتضي حفظ الحقوق وترك ما يؤدي إلى الفتن وتحريم إيذاء الآخرين والمنع من تغذية الإرهاب والنهي عن الفساد في الأرض».