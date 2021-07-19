أفضل الأماكن لقضاء عيد الأضحى بالفيوم.. قرية تونس وبحيرة قارون..«صور»

رغم أنّ عيد الأضحى المُبارك يرتبط لدى المصريين عموماً وأهالي محافظة الفيوم خصوصاً، بذبح الأضحية وتوزيع اللحوم واجتماع العائلة معاً لتناول اللحم والفتة في أول أيام عيد الأضحى، إلا أنّ هناك من يقرر الخروج للتنزه والبحث عن أفضل الأماكن الترفيهية التي يقضون فيها وقتاً مُمتعاً بسعر مخفض، ويعد أبرز تلك الأماكن وأفضلها وأرخصها قرية تونس وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، نظراً لتعدد الأنشطة الترفيهية التي يمكن ممارستها هناك أبرزها ركوب الفلوكة وتناول الأسماك.

بحيرة قارون.. أرخص المناطق للتنزه في عيد الأضحى

وتعد بحيرة قارون أرخص أماكن التنزه، كما تتميز بقربها من العاصمة المصرية القاهرة، حيث تبتعد عنها ما يقرب من 60 كيلو فقط، وتضم على ساحلها العديد من المنتجعات السياحية، بالإضافة إلى جزيرة البط وجبل الزينة، ويمكن الاستمتاع فيها بعدة طرق أبرزها ركوب الفلوكة والسير في البحيرة حتى الوصول للساحل الشمالي للبحيرة ثم العودة مرة أخرى، بالإضافة إلى وجود الألعاب والملاهي في المنتجعات التي تقع على ساحلها.

بحيرة قارون.. أحسن أكلة سمك وأرخصها في عيد الأضحى

وتتميز بحيرة قارون، وتحديداً منطقة شكشوك، بانتشار عشرات مطاعم الأسماك التي تقدم أشكالاً وألواناً مختلفة من وجبات الأسماك وطواجن السي فود، وتتميز عن باقي المناطق برخص سعرها أولاً، وتوافر وجبة «الجمبري البركاوي المقلي»، ثانياً حيث أنّ ذلك النوع من الجمبري متواجد في بحيرة قارون فقط، ويتميز بصغر حجمه ورخص سعره ويتم تناوله مقلي في أغلب الأحيان.

قرية تونس بالفيوم.. الطبيعة الساحرة تجذبك في عيد الأضحى

وتعتبر قرية تونس السياحية أشهر المناطق بمحافظة الفيوم، لما تضمه من مدارس وورش لصناعة الفخار والخزف بأشكال وألوان رائعة، بالإضافة إلى الطبيعة الساحرة بها حيث تقع على ربوة عالية وتطل على بحيرة قارون وتكسو الخضرة أراضيها وتحيط بها الصحراء في لوحة فنية رائعة من صُنع الخالق، مما جعلها جاذبةً للسياحة، وآسر لعشرات الاجانب الذين تركوا بلادهم وسكنوا فيها.

قرية تونس بالفيوم.. الفطير المشلتت ينسيك لحم عيد الأضحى

وأكثر ما يميز قرية تونس بالفيوم هي وجبة الفطير المشلتت والعسل والجبن التي يقصد الجميع القرية لتناولها، خصوصاً في أيام عيد الأضحى بعدما يشعر الجميع بالملل من تكرار تناول وجبات اللحوم.