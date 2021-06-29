بركة قارون بالفيوم.. أقدم وأكبر بحيرة في العالم ومصيف الغلابة والبسطاء

تعد بركة قارون بمحافظة الفيوم، هي أكبر وأقدم البحيرات الطبيعية العذبة في العالم، وكانت مساحتها قديماً أكبر 10 أضعاف مساحتها الآن، حيث كانت تغطي مدينة الفيوم، ولكنها انحسرت مع عوامل الزمن، وترتبط بنهر النيل من خلال بحر يوسف، الذي شيده الملك أمنمحات الثاني في القرن الـ19 قبل الميلاد، لتمتد بركة قارون بمياه الفيضان الذي كان ينبع من ديروط بأسيوط مروراً بالمنيا وبني سويف حتى يصل لبحيرة قارون بالفيوم، ويتم تغذيتها عبر مصرفي الوادي والبطس، و12 مصرف آخرين ليمدوها بـ 69% من مياه الصرف الزراعي بالفيوم.

بركة قارون.. الموقع والمساحة

تقع بركة قارون شمال مدينة الفيوم، وتبلغ مساحتها حوالي 600 كيلومتر مربع، بينما يبلغ طول سواحلها حوالي 50 كيلومتراً، ويصل عمقها في بعض المناطق إلى 14 متراً، وتنخفض عن مستوى سطح البحر بنحو 45 متراً، وذلك بعدما انحسرت بمرور الزمن.

بركة قارون.. التسمية والتاريخ

وكتب المؤرخ اليوناني هيرودوت عن بركة قارون، في مخطوطاته التي كتبها في القرن الخامس قبل الميلاد، أنّ بركة قارون تخزن المياه 6 أشهر، وتمد الأراضي بالمياه لمدة 6 أشهر أخرى.

بركة قارون.. سر غرق قارون وكنوزه

وأكدت المؤرخون أنّها ليس لها علاقة بقارون، الذي خسف به الله الأرض، ولكنها كانت تسمى «بارون» أيام الفراعنة، ثم حُرفت وسميت بحيرة قرون لكثرة الخلجان والقرون بها، وأخيراً حُرفت إلى قارون.

بركة قارون.. عذب ومالح حيّر العلماء

احتار الكثير من العلماء خلال دراستهم لبركة قارون نظراً لأنّ أصلها نهري ومياه عذبة، رغم ذلك فإنّها تضم مياه مالحة، ويضم قاعها أسماك نيلية وبحرية في آن واحد، بالإضافة إلى فقاريات وطحالب حمراء نقلت من البحر المتوسط وتأقلمت في البركة، مما جعلها مصدر هام للثروة السمكية حيث تضم عشرات أنواع الأسماك أهمها البلطي والموسي والبوري والدنيس والقارومي والجمبري والقرموط وثعبان البحر.

بركة قارون.. ملاذ دافئ للطيور المهاجرة

وتعد محمية قارون الملاذ الدافئ لعشرات الآلاف من الطيور الهاربة من شتاء أوروبا والتي تأتي إلى المحمية لتتكاثر خصوصاً في جزيرتي حمود والقرن الذهبي، حتى أصبحت المحمية تضم 88 نوعاً من الطيور داخل المحمية أهمها النورس، والخطاف، والصقور، وطائر الفر، والفلامنجو، وأبو معلقة، والبط، بالإضافة إلى 17 نوعاً من النباتات البرية.

بركة قارون.. مصيف الغلابة والبسطاء

وتعتبر بركة قارون هي مصيف الغلابة والبسطاء والمتنفس لأهالي الفيوم والمحافظات المجاورة، حيث ينتشر على ضفاف البركة العديد من المنتجعات السياحية والمتنزهات والفنادق، أبرزها جزيرة البط وفندق الأوبرج "الذي كان استراحة الملك فاروق قديماً"، وذلك لرخص أسعار الإقامة والدخول، بالإضافة إلى منتجعات مفتوحة تضم ألعاباً وملاهي للأطفال.

بركة قارون.. أفخم المأكولات البحرية وأرخصها

ويقصد المئات من المواطنين من المحافظات المختلفة، قرية شكشوك التي تقع على ضفاف بركة قارون وتضم عشرات مطاعم الأسماك، التي تتميز بالجودة والنظافة والطعم الجيد وفي نفس الوقت أسعارها منخفضة وفي متناول الجميع، بالإضافة إلى توفير طبق "الجمبري البركاوي المقلي" والذي تتميز به محافظة الفيوم، دوناً عن غيرها نظراً لاستخراج ذلك النوع من بركة قارون فقط.