أسعار تذاكر أفلام عيد الأضحى 2021.. تبدأ من 40 جنيها

تعرض السينمات المصرية خلال الوقت الحالي العديد من الأفلام الجديدة، والتي تزامن موعد عرضها مع عيد الأضحى المبارك، وتنوعت الأفلام المعروضة بين الدراما والأكشن والكوميدي والأنيميشن، الأمر الذي جعل عمليات البحث تزداد حول أسعار تذاكر أفلام عيد الأضحى 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار تذاكر أفلام عيد الأضحى 2021 في عدد من السينمات على النحو التالي:

فيلم العارف

تدور أحداث الفيلم عن فكرة حرب العقول في وقتنا الحالي، من خلال شخصية «يونس» الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ما يجعله يدخل في صراع شرس.

وتتراوح سعر التذكرة بين 40 إلى 90 جنيهًا حسب موعد الحفل، وتصل إلى 225 جنيهًا للتذكرة الـVIP.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويطرح الفيلم عدة تساؤلات عن تجربة الزواج والصراعات التي يمر بها الزوجين، من خلال شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة عنه.

وتتراوح سعر التذكرة بين 40 إلى 125 جنيهًا حسب موعد الحفل، وتصل إلى 225 جنيهًا للتذكرة الـVIP.

مش أنا

يُصاب حسن الذي يجسد شخصيته الفنان تامر حسني بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

وتتراوح سعر التذكرة بين 40 إلى 125 جنيهًا حسب موعد الحفل، وتصل إلى 160 جنيهًا للتذكرة الـVIP.

فيلم Black Widow

وتواجه ناتاشا رومانوف، الملقبة بالأرملة السوداء الأجزء المظلمة في حياتها السابقة، حيث تجد نفسها داخل مؤامرة خطيرة مرتبطة بماضيها، وتلاحقها قوة كبيرة لن تتوقف عند أي شيء ﻹسقاطها وتدميرها، ويجب على ناتاشا مع تاريخها كجاسوسة على مواجهة كل ذلك، قبل أن تنضم إلى المنتقمين.

وتتراوح سعر التذكرة بين 40 إلى 125 جنيهًا حسب موعد الحفل بين 80 إلى 120 جنيهًا في IMAX.

فيلم Gunpowder Milkshake

تدور أحداث الفيلم عن قاتلة مأجورة تضطر للتخلي عن ابنتها سام، والهروب، وحين تكبر ابنتها تصبح هي الأخرى قاتلة مأجورة، وتقع في أزمة أثناء تنفيذ إحدى العمليات، حيث تعلق فتاة في سن الثامنة في حروب العصابات، وعلى سام أن تنقذها.

وتتراوح سعر التذكرة بين 40 إلى 90 جنيهًا حسب موعد الحفل.