«المصرية للبترول» تنفي وجود «بنزين مغشوش» في محطات التموين

نفت الهيئة المصرية العامة للبترول ما نشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تموين السيارات.

وأكدت هيئة البترول عدم صحة هذه الشائعة، مؤكدة أنه يتم بصفة مستمرة ودائمة سحب عينات عشوائية من محطات الوقود وتحليلها، مشددة على أن نتائج تحليل العينات التي تمت بالمعامل المختصة أكدت مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأشارت إلى أنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب عينات من مصدر إنتاجه، وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم للشركات بحضور مسؤولي شركات التسويق، وهو ما يؤكد صلاحية ودرجة أوكتان البنزين المسلم لشركات التسويق.

وأكدت أن الجهات الرقابية المختصة تتابع جودة المنتج لمنع أي تلاعب.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، والإبلاغ عن أي محطة، حالة وجود أي شكوي منها، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت قيامها بالغش.