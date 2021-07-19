أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد عمل مخابز التموين في عيد الأضحى 2021، بدءًا من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبلة، ويحرص العديد من المواطنين على معرفة مواعيد عمل المخابز، لذا ترصد«الوطن» من منطلق الخدمات التي تقدمها للقراء مواعيد عمل مخابز التموين في عيد الأضحي، كالآتي:

مواعيد عمل مخابز التموين في عيد الأضحى 2021

وستكون مواعيد مخابز التموين على مستوى الجمهورية في عيد الاضحى 2021 من الخامسة صباحًا حتى الخامسة مساء، تطبق فقط على المخابز البلدية التي تقدم الخبز الحكومي المُدعم، في ظل صرف حصة 3 أيام من الدقيق مقدما للمخابز لتأمين احتياجاتها من الدقيق خلال فترة عيد الأضحى 2021.

يأتي ذلك في ظل توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرف متابعة داخل كل مديرية لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع بها خلال إجازة العيد، والتأكد من انتظام العمل داخل المخابز.

أسعار لحوم التموين في عيد الأضحى 2021

في سياق آخر، جاءت أسعار اللحوم المعلنة من قبل وزارة التموين، 85 جنيهًا لكيلو اللحمة السوداني، والبرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو، والخراف الضأن المبرد بسعر 95 جنيهًا للكيلو، مع ضخ 1500 رأس من الخراف المبردة، و850 رأسًا من الخراف الحية، و500 طن من اللحوم المجمدة، و1000 رأس سوداني وبرازيلي مجمد، و500 طن من الدواجن.

وتحدث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه على المستوى الشخصي يفضل لحوم الضأن المبرد، نظرًا وأنه يعد أفضل من الخروف القائم.

نصائح من حماية المستهلك عن اللحوم

فيما وجه جهاز حماية المستهلك نصائح تتبع حفظ اللحوم بالتجميد، أبرزها اختيار لحوم ذات جودة عالية لحفظها بالتجميد، ووضع قطع اللحم قبل التجميد في عبوات غير منفذة للهواء والرطوبة، والحرص على عدم تجميد نفس اللحوم وتسخينها أكثر من مرة