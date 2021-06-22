«الشحنة بـ 160جنيها»..«النصر» تعلن موعد إتاحة موقع حجز السيارة الكهربائية

كشف المهندس هاني الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، أن الموقع الخاص بحجز السيارة الكهربائية الجديدة التي تنتجها الشركة، سيتاح بشكل كامل بدءًا من يناير القادم مطلع العام المقبل.

وقال «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، إنه من المتوقع أن يكون الإقبال بسيطا في البداية على شراء تلك السيارة، على أن يزداد مع الوقت، مثلما يحدث على مستوى دول العالم، موضحا أن مبادرة الدولة لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة ستساهم بشكل فعال في زيادة إقبال المواطنين على السيارات الكهربائية، بعدما شاهدنا نسبة إقبال معقولة من المواطنين في الفترة الأخيرة على تلك المبادرة.

وأشار «الخولي» إلى أن السيارة الكهربائية تمتلك عدة مزايا عن السيارة العادية التي تحتاج إلى البنزين كمصدر لطاقتها، كاشفا أن السيارة العادية تحتاج إلى صيانة بقيمة حوالي 2.500 جنيه سنويا، أما السيارات الكهربائية فلن تتكلف صيانتها السنوية سوى حوالي 300 جنيه بأقصى تقدير.

وأردف الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، أن الميزة الثانية والأهم أن كل شحنة كهربائية للسيارة سيدفع صاحبها مقابلها حوالي 160 جنيها، وهي تكفي لسير السيارة مسافة تصل إلى 400 كيلو متر، في الوقت الذي يحتاج فيه أي مالك سيارة حوالي 400 جنيه حتى يملأ تانك سيارته من البنزين وتسير نفس المسافة، موضحا أن سعر السيارة الكهربائية سيتراوح ما بين 300 – 400 ألف جنيه، وأن هذا سعر تنافسي مناسب جدا سيجعلها قادرة على المنافسة بسوق السيارات في مصر.