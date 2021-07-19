في يوم عرفة.. رامي صبري يدعو لشقيقه بالرحمة ولياسمين عبدالعزيز بالشفاء

حرص المطرب رامي صبري، في يوم عرفة، على الدعاء لشقيقه الراحل، بالرحمة، وللفنانة ياسمين عبدالعزيز، بالشفاء.

ونشر صبري صورة لشقيقه «كريم» معلقا عليها: «اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين. اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار».

وأضاف: «اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاء الأرض عن جنبيها، وصبر أهله واربط على قلوبهم».

واختتم: «اللهم آمين.. أكثروا بالدعاء له في وقفة عرفات، فإنه كان أطيب خلق الله».

كما نشر رامي صبري، صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تعاني من تدهور في حالتها الصحية بعد إجراء عملية جراحية، معلقا: «ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة لولادك وحبايبك وأهلك.. اللهم آمين».

وفاة شقيق رامي صبري

وتوفي -الأسبوع الماضي- شقيق رامي صبري، إثر غرقه في ترعة المريوطية.

يذكر أن الفنان الشاب كريم صبري هو الشقيق الأصغر للفنان رامي صبري، وكان يمتلك موهبة الصوت المميز، حيث قدم عددًا من الأغاني الخاصة به، وكان على وشك الانتهاء من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد، وانتهى بالفعل من تسجيل ما يقرب من 90 % منه.

ووعد الموزع الموسيقي محمد شفيق صديق الفنان الراحل، أنه سينتهي من كل تفاصيل ألبومه الجديد وسيطرحه للجمهور، وكتب عبر صفحته على «فيس بوك»: «بوعدك قصاد الناس كلها، ألبومك هكمله، وهنزله لك، سيرتك هتفضل نضيفة، أغانيك هتفضل تتسمع، وصوتك هيوصل للناس، ربنا يرحمك ويتجاوز عن سيئاتك، ويجعل مأواك الجنة.. وعد الحر دين».