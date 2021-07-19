عاجل.. موريتانيا تحظر صلاة عيد الأضحى بسبب مخاوف تفشي كورونا

حظرت الحكومة الموريتانية إقامة صلاة عيد الأضحى، غدا الأربعاء في موريتانيا، وشددت الحكومة الموريتانية حظر التجول الليلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت اللجنة الحكومية المكلفة مراقبة الجائحة تقديم موعد بدء حظر التجول ساعتين ليصبح من الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة صباحا «بالتوقيت المحلي وجرينتش»، بحسب بيان نشرته وكالة فرانس برس، حيث أصبح وضع الكمامة إلزاميا وتم حظر التجمعات وفق التدابير الجديدة.

كما قررت اللجنة الحكومية في نواكشوط، بناء على رأي لجنة العلماء، «إقامة صلاة العيد في البيت»، بعد أن كان يحضرها عدد كبير من المصلين عادة في مكان عام كبير، بحسب البيان، كما أطلقت الحكومة الموريتانية، يوم الإثنين، حملة توعية من أجل احترام تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.