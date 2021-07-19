أعلن اليمن أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ اليوم الاثنين، وحتى يوم الجمعة 23 يوليو، الموافق 13 ذو الحجة، وذلك مع انتهاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وتبين أن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في اليمن صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، ستكون في الساعة 06:02 صباحا، كما أن وقتها يمتد حتى موعد أذان الظهر ، ويجوز شرعا ان تصليها وحدك او مع أسرتك إن تعذر عليك حضورها في المسجد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في اليمن: في تمام الساعة السادسة صباحا و دقيقتين

كشفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالحكومة الشرعية بدولة اليمن، أن إجازة عيد الأضحى المبارك التي سيتم منحها للعاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية بالدولة، بمناسبة حلول عيد الأضحى، من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين، على أن تستمر حتى تنتهي يوم الجمعة، وبهذا يكون يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021، هو الموعد الرسمي لعودة الموظفين للعمل بعد انتهاء الإجازة، بعد اعتبار يوم السبت إجازة رسمية يتم ضمها لإجازة العيد بدلا عن يوم الجمعة، والذي يمثل عطلة أسبوعية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخدمة المدنية بدولة اليمن في البيان الرسمي الصادر عنها بهذا الشأن، هذا وفقا لقانون الإجازات والعطلات بالدولة رقم 2 التابع لسنة 2000.

وأعلنت السلطة الشرعية في اليمن بالإعلان عن موعد عيد الأضحى 2021، وفق نتيجة رؤية هلال شهر ذي الحجة، وأوضحت السلطة الشرعية في اليمن أن وقفة عرفات توافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021، وهو من أفضل أيام العام، الذي يكثر فيه المسلمون من الصيام والقيام وذكر الله للحصول على الأجر والثواب المضاعف، بالمقارنة بباقي أيام العام، وينتظره المسلمون كل عام بفارغ الصبر، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، كما هو في المملكة العربية السعودية، وتمنح البلاد جميع العاملين لديها بتلك المناسبة، إجازة رسمية.