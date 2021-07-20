بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 20-7-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن، اليوم، ركودا في حركة البيع والشراء فلم يقبل أحد على الشراء على الرفم من استقرار أسعارها بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وإقبال الناس على شراء اللحوم الحمراء حيث يعرف هذا العيد بأنه «عيد اللحمة».

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الدواجن، تستعرض «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، وفقًا لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه للوطن.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة عند سعر ما بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا وفق عبدالعزيز.

كما وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة، إلى 43 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت كما يلي:

- بلغ سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الثلاثاء إلى 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- كما استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 55 جنيهًا.

- كما وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

ويرجع السبب في استمرار أسعار الدواجن على ما هي عليه وعدم انخفاضها وفق تصريحات الغرف التجارية، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومداخلات الإنتاج من الطاقة وغيرها.