حبس قاتل شقيقه بـ«طلق ناري» في قنا 4 أيام

قررت النيابة العامة في قنا، اليوم، حبس المتهم بقتل شقيقه بطلق ناري، بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات في تهم القتل العمل بسلاح ناري غير مرخص، فيما طالبت النيابة بسرعة تقديم التحريات حول الواقعة.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة، بأنه هو من قتل شقيقه لوجود خلافات عائلية بينهما، بطلق ناري من خلال طبنجة غير مرخصة جرى التحفظ عليها.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، أمس، يفيد بمقتل عبد الحميد.أ، 40 عامًا، يعمل فني في إحدى الشركات، المقيم بنجع الشيخ حسين، بقرية الجبلاو، إثر إطلاق وابل من الطلقات النارية صوبه.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز قنا، إلى مقر الواقعة، ووجدت القتيل غارق في دمائه، وفرضت كردون أمني حول البيت، الذي شهد الواقعة، وجاري إتمام التحريات النهائية.

وبحسب مصدر أمني، إن التحريات الأولية أكدت أن مرتكب الواقعة شاذلي.أ، 38 عامًا، شقيق المجني عليه، ويعمل في شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، حدثت بينهما مشادات على خلافات عائلية، قام على إثرها المتهم بقتل شقيقه بطلق ناري أودى بحياته.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ ونقلت جثة المجني إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وسلم المتهم نفسه إلى مباحث مركز شرطة قنا، واعترف بجريمته، واستكملت المباحث، التحقيقات في الواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة دفن جثة المجني عليه بعد بتشريحها، وتبين أنه توفي بطلق ناري من سلاح ناري نوعه «طبنجة»، وسلمه المتهم عندما سلم نفسه للشرطة.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا بأصوات طلقات نارية في منزل الواقعة، فأسرعوا نحوه ليجدوه جثة غارقة في الدماء، وجرى استدعاء الشرطة التي تولت الأمر.