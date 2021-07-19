رفع الطوارئ في المستشفيات تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، بينما أعلن مرفق هيئة الإسعاف بالمحافظة، عن رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى اعتبارًا من اليوم وقفة عرفات وحتى نهاية الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وبإشراف الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، وذلك من خلال الدفع بـ 100 سيارة إسعاف مجهزة بكافة الأطقم الطبية والإسعافية والأدوات الخاصة بتقديم الخدمات الطبية العاجل للمواطنين خلال فترة الإجازة والاحتفال بالعيد على مستوى المحافظة.

كما رفع مرفق هيئة الإسعاف بكفر الشيخ برفع درجة الاستعداد داخل أكثر من 52 نقطة إسعاف هي عدد النقاط المنتشرة على مستوى المحافظة، إضافة إلى النقاط الرئيسية، وتأمين المصايف والحدائق والطرق السريعة وتأمين صلاة العيد.

ووفقا لبيان صادر عن ديوان عام محافظة كفر الشيخ، فإن مرفق إسعاف كفر الشيخ، خصص 8 خطوط أرضية للتواصل مع المواطنين بالإضافة إلى الخط الساخن 123 لتلقى أي بلاغات على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات مدربة على التواصل، وتحديد أماكن البلاغات وسرعة التواصل وتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ والغرفة متواصلة مع غرفة العمليات الرئيسية محافظة كفر الشيخ وغرفة عمليات النجدة وغرفة عمليات الطوارئ مع المستشفيات.