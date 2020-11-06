صحة كفر الشيخ تستعد لانتخابات البرلمان بـ100 سيارة إسعاف

أنهت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، استعداداتها لانتخابات مجلس النواب برفع حالة الطوارئ في جميع أقسام الاستقبال بالمستشفيات، فضلاً عن توفير المستلزمات الطبية والوقائية بالإضافة لمنع الإجازات الخاصة بالأطباء وطواقم التمريض.

وقال مصدر بمديرية الصحة لـ" الوطن"، إنه جرى تشكيل غرفة الأزمات بالمستشفيات لتلقي أية بلاغات أو شكاوى خاصة بالعملية الانتخابية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الكافية، وكميات من أكياس الدم ومشتقاته لجميع الفصائل، وإعلان حالة الطوارئ بمرفق الإسعاف.

و أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير المرفق، رفع درجة الاستعداد بكل فروعه في المراكز الإدارية، مؤكدًا تحرك أقرب سيارة إسعاف إلى اللجان حال حدوث أي طارئ، فضلًا عن تمركز السيارات أمام اللجان الرئيسية.

وأعلن المرفق، أنه جرى الدفع بـ100 سيارة إسعاف لتأمين الانتخابات، إضافة إلى تأمين الطرق، لمواجهة الأحداث الطارئة والتعامل معها، وأن كل سيارة إسعاف تحتوي على التجهيزات الخاصة بها للمساعدة في سرعة تقديم الإسعافات الأولية.

وأعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الحزب بعاصمة المحافظة، لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب التي ستنطلق غدا السبت وعلى مدار يومين، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ونشر فرق من شباب الحزب أمام اللجان الانتخابية لمساعدة وصول الناخبين للجان، فضلاً عن مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن جنباً لجنب مع رجال الشرطة.

وقال المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام الحزب بكفر الشيخ، إن الشباب المتطوعين سيرتدون سترات مطبوعا عليها اسم الحزب وسيقتصر دورهم على مساعدة من يحتاج المساعدة، من منطلق دورهم الوطني، مشيراً إلى تشكيل غرفة علميات رئيسية بجانب غرف فرعية بالمراكز.

وفي نفس السياق، أقامت الوحدات المحلية بكفر الشيخ، فراشة أمام الـ 585 مقراً انتخابياً وذلك لتوفير الراحة للناخبين وخوفاً من سقوط الأمطار، كما جرى توفير المولدات الكهربائية والإنارة اللازمة داخل وخارج المقار، فضلاً عن توفير كراسي عادية ومتحركة وديسكات لانتظار الناخبين حرصاً على سلامتهم، كما جرى الانتهاء من تعقيم كافة المراكز الانتخابية وتوفير كواشف حرارية في بعضها لفحص المترددين من الناخبين، حرصاً على سلامتهم، مع توفير مطهرات أمام اللجان، وعددا من الكمامات الواقية.

فيما أكد مصدر أمني لـ" الوطن"، قيام رجال الشرطة بتوفير الكمامات المجانية للمواطنين حيث سيجرى توزيعها على من لم يرتد " كمامة"، ولن يُسمح بدخول ناخب دون كمامات واقية خوفاً من انتشار فيروس كورونا.