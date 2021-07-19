طبيب بيطري: لا أجزاء محظور تناولها أو مضرة صحيا في الأضحية

قال أحمد رمضان طبيب وجراح بيطري، إنَّه لا يوجد أجزاء في الأضحية يمنع تناولها، أو تسبب مشكلات صحية على الإنسان، ولكن بعض الدول الأوروبية تحذر من تناول بعض الأجزاء، مشددًا على ضرورة ذبح الاضاحي تحت إشراف طبيب بيطري.

وأضاف «رمضان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الأحد، أنَّه يجب عدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء أو الدهون، خاصة لمرضى القلب والكبد، والأفضل تناول اللحوم بتوازن، لتجنب مشكلات الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، «كل حاجة لازم تبقى في المعقول».

ونصح الطبيب البيطري، بغسل وتنظيف اللحمة جيدًا بعد الذبح، إضافة للغسل الجيد لكل الجهاز الهضمي للأضحية بداية من اللسان وحتى «الممبار»، خاصة أنَّ الأخير مصدر لعملية الهضم في الحيوان، وهو أكثر الأماكن التي بها بكتيريا، لذا يجب غسلها جيدًا بمياه مع خل، ثم سلقها جيدًا قبل الحشو، «مفيش حاجة اسمها تاكل اللحمة أو الكبدة نية».

ونفى الطبيب، وجود نوع من الديدان في رأس الماشية أو الأبقار أو الأغنام، «في مصر مفيش حاجة ممنوعة، والناس بتاكل كل حاجة من أول المخ».