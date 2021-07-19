«عيدكم في الجنة».. حزن يجتاح السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقين بالشرقية

حالة من الحزن اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي، إثر وفاة مهندسين شقيقين من أبناء قرية جميزة بني عمرو التابعة لمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية ، أحدهما منذ شهر والآخر أمس، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء للفقيدين بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهما الله فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وتداول رواد السوشيال ميديا «فيسبوك» صور المهندسين الشقيقين الراحلين وأرفقوها بعنوان «عيدكم في الجنة» في إشارة إلى وفاتهما قبل عيد الأضحى المبارك.

تعليقات الدعاء للشقيقين الراحلين

وعلق متابع قائلا: «إنا لله وانا الية راجعون الله يرحمهم رحمة واسعة ويسكنهم فسيح جناتة ويدخلهم جنات النعيم مع النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم وسع لهم في قبرهم ويجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران اللهم الهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان والبقاء و الدوام لله وحدة».

وتابع آخر: «ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون». وأضاف متابع: «لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم إنا لله وانا اليه راجعون».

تشيع جنازة أحد الشقيقين

وفي جنازة مهيبة شيع أهالي قرية جميزة بني عمرو التابعة لمركز ديرب نجم مساء أمس، جثمان المهندس محمود عبدالرحمن، والذي توفي إثر سقوطه من الطابق الخامس في منزلهما الكائن بالقرية بعد مرور نحو شهر على وفاة شقيقه المهندس «السيد» إثر تعرضه لحادث أثناء عمله في المملكة العربية السعودية.

المهندس يلحق بشقيقه بعد شهر من وفاة الأخير

وأوضح س. م، أحد أهالي القرية أن المهندس الراحل محمود، فوجيء أثناء محاولته الدخول إلى شقته في الطابق الخامس أنه ترك المفتاح داخل الشقة فقام بمحاولة الدخول من بلكونة أو نافذة مستخدما «حبل» بعدما تسلق الجدران، إلا أنه اختل توزانه وسقط على الأرض ما أدى لوفاته في الحال.

مضيفا أن شقيق المهندس الراحل ويدعى «السيد» كان توفى أثناء عمله في المملكة العربية السعودية منذ نحو شهر، وسقط عليه إحدى المعدات أثناء العمل ما أدى لوفاته وجرى دفنه في مكة.