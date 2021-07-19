مصرع كهربائي «صعقا» بعد سقوطه من الطابق الخامس بالمحلة

شهدت منطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية مساء اليوم، مصرع كهربائي في العقد السادس من عمره صعقا بالكهرباء مما تسبب في سقوطه من الطابق الخامس أثناء عمله بأحد المنازل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع أحمد عرندس 58 كهربائى إثر سقوطه من الطابق الخامس نتيجة اختلال توازنه أثناء أداء عمله فى أحد المنازل.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة تحت قيادة العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، ويرافقه الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

حدوث نزيف داخلي نتيجة سقوطه

كما تبين من خلال الكشف المبدئي أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب حدوث نزيف داخلى نتيجة سقوطه من أعلى ولا توجد شبهة جنائية، وجرى الدفع بسيارة إسعاف، كما جرى نقل الجثة لمستشفى المحلة العام لاستخراح تصريح بدفنها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.