«تطايرت حبة الغلة السامة بفمه فمات».. مصرع كهربائي في الدقهلية

لقى شاب مصرعه، بقرية «الغربي» مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم، متاثرا بإصابته بإعياء شديد وتسمم فسفوري، وتوفى فور وصوله مستشفى السنبلاوين العام، وبسؤال والده ، في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء قيام نجله بوضع قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بمحصول القمح وأثناء قيامه بكسر القرص تطايرت قطعة منه داخل فمه، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

ورود بلاغ بوفاة شاب بمستشفى السنبلاوين

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعو «محمود حسن أحمد عبد الحی»، 20 سنة، كهربائى سيارات، ومقيم قرية «الغربي» دائرة المركز مصابا بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة وتوفى عقب وصوله.

والده: تطايرت أجزاء من حبة الغلة في فمه

انتقل ضباط مركز تمي الأمديد إلي مكان الواقعة، للفحص وبسؤال والده المدعو «حسن أحمد عبد الحى إبراهيم»، خفير نظامي من قوة المركز ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء قيام نجله بوضع قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال بمحصول القمح وحال قيامه بكسر القرص تطايرت قطعة منه داخل فمه، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته وحاولوا إنقاذه ونقله إلى مستشفى السنبلاوين العام، إلا أنه توفى فور وصوله، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1732 لسنة 2021 إدارى مركز تمى الأمديد ، ويجرى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.