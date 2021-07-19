تفاصيل شهادة «إيد واحدة» للأطقم الطبية من بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، أحد أذرع وزارة التضامن الاجتماعي، شهادة «إيد واحدة» للأطباء والممرضين بحد أدنى 1000 جنيه، وبعائد 15.5%، تعبيرًا عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر، ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة ومواجهة فيروس كورونا.

وترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة والمستندات المطلوبة للحصول على شهادة «إيد واحدة»، وفقًا لما أعلنه البنك، استمرارًا لسلسة الأخبار التي تغطي قطاع التضامن وبنك ناصر على مدار الساعة.

مزايا شهادة «إيد واحدة» للأطقم الطبية من بنك ناصر

- مدة الشهادة: 12 شهرًا (عام).

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفتها بشرط ألا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد.

- العائد: 15.5% يصرف سنويًا.

- يجري احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع.

- الاسترداد: يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة «إيد واحدة» من بنك ناصر الاجتماعي

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- الرقم التأميني.

- كارنيه النقابة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أوضحت أنه من منطلق دور البنك الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية كأحد محاور التنمية المستدامة، أسهم البنك في دعم قطاعات المجتمع المختلفة لمواجهة الأضرار الجسيمة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت «القباج» أنّ البنك كانت له إسهامات عده خلال الأزمة، إذ أصدر شهادة «إيد واحدة» للأطباء وطاقم التمريض بعائد 15.5%، تعبيرا عن عمق الشكر والتقدير لجهودهم ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة.