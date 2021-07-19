«صيف وتعافي» مبادرة لمكافحة المخدرات على شواطئ الإسكندرية

«لا للمخدرات لا للكحوليات» شعار رفعته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، من أجل القضاء على إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية، وما تبعه من حملات رقابية كبرى، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

وقال اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، في تصريح صحفي اليوم، إنه في إطار خطة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لمواجهة إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية، استقبل شاطئ المندرة المميز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الذي أطلق مبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات تحت عنوان «إنت أقوى من المخدرات».

مبادرة مكافحة المخدرات تستهدف 10 آلاف مصطاف على شواطئ الإسكندرية

وأضاف رشاد في بيان اليوم، أن المبادرة تستهدف توعية ما يقرب من 10 آلاف شاب من المصطافين بالشواطئ وأسرهم أسبوعيا، من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطي المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطي لدى الشباب، مؤكداً أن المبادرة لاقت قبولا كبيرًا من جانب المصطافين وأسرهم.

ضبط مخدرات وكحوليات مع مصطافين في شواطئ الإسكندرية

وأكد أنه يتم العمل في كافة الجوانب، لتحقيق الانضباط وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من الممنوعات، حيث تم ضبط ممنوعات «مخدرات» من مجموعة من الشباب بشاطئ ستانلي و تم تسليمهم للشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم مصادرة زجاجات مشروبات كحولية علي شاطئ الإسكندر و تم التخلص منها.