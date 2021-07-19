استشاري تغذية: الجلطات تزيد عقب عيد الأضحى.. واحذروا «اللحمة الملبسة»

حذّرت الدكتورة إيمان كامل، أستاذ ورئيس قسم الصحة بالمركز القومي للبحوث، استشاري التغذية الإكلينيكية، من بعض السلوكيات الخاطئة في الطعام خلال عيد الأضحى، ومنها تناول المخللات، وتناول الأطعمة الدسمة، مشددة على أن هناك ظاهرة غريبة بدأت في السنوات الماضية وهي زيادة عدد المصابين جلطات المخ والقلب في المستشفيات بعد العيد الكبير، موضحة: «وأنا لا أنسى أبدًا حالة الفنان علاء ولي الدين الذي رحل بالتزامن مع عيد الأضحى».

ثقافة الطعام عند الشعوب

وقالت «كامل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، إن كل الشعوب وخاصة المصريين منذ أيام الفراعنة، يربطون بين المناسبات والطعام، وعندما فتحوا المقابر وجدوا فيها «عيش شمسي ومش»، لافتة إلى أن البعض يتناول أطعمة ليست صحية في بعض الأحيان، محذرة من «اللحمة الملبسة»، لأنها خطر جدًا على الصحة.

نصائح للمواطنين ومرضى السكري

وقدمت استشاري التغذية الإكلينيكية، عددًا من النصائح للمواطنين في عيد الأضحى 2021 من أجل تغذية سليمة، ومنها عدم تناول «الكبدة» في الصباح، رغم أنها صحية، وبها نسبة عالية من الحديد ولكن مشكلتها أنها بها نسبة مرتفعة من الكوليسترول، وهي خطرة على مرض السكري والقلب، لافتة إلى أنهم يمكنهم الحصول على العلاج الذي يتعاطونه، ويتناولونها في وقت الغذاء.

احذروا تناول «اللية»

وتابعت، أن مرضى الكوليسترول يجب ألا يتناولوا الأطعمة الدسمة، مثل «اللية» وكبد وأحشاء الخروف، وغيرها من الأطعمة الدسمة، أما مرضى الكلى عليهم الحذر من كثرة البروتينات، ومرضى النقرس عليهم التقليل من تناول اللحوم، لافتة إلى أنه في الفترة الأخيرة لاحظت إصابة عدد من الشباب وصغار السن بالنقرس من كثرة تناول اللحوم والشاي، وغيرها من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على «يوريك أسيد»، رغم أن المعروف عن هذا المرض أنه يصيب كبار السن، مؤكدة على أهمية تناول أدوية امتصاص اليوريك أسيد، وتناول الكثير من المياه.