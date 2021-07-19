على قارعة الطريق.. العثور على رضيع بالمحلة الكبرى في ليلة عيد الأضحى

شهدت منطقة «الزراعة» بمدينة المحلة في محافظة الغربية، مساء اليوم، عثور الأهالي علي طفل رضيع حديث الولادة ملفوف ملقى على الطريق السريع بجوار موقف «الزراعة»، التابع لدائرة أول المحلة الكبرى، وخصصت سيارة إسعاف لإيداعه بدار الرعاية لحين تحديد هويته.

العثور علي طفل رضيع حديث الولادة بموقف الزراعة بالمحلة الكبرى

كان اللواء هاني مدحت أمن الغربية، تلقي إخطارا من العميد أحمد الحوشي مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي، تفيد بسماعهم صرخات صادرة من أحد الأماكن المجاورة لموقف الزراعة.

ووصل للأهالي من المارة أنها صادرة من طفل حديث الولادة ملفوف بغطاء أبيض وملقى بالطريق الدائري.

قوات الشرطة تنتقل لفحص البلاغ وتحديد هوية الطفل الرضيع

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة تحت إشراف الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة اول المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص الظاهري أن الطفل حالته الصحية جيدة ومجهول الهوية.

كما جرى نقله إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب عليه ثم إيداعه بإحدى دور رعاية الأطفال، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.