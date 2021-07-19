استشاري تغذية: «الستات محتاجة تاكل لحمة أكتر من الرجالة»

قالت الدكتورة إيمان كامل، أستاذ ورئيس قسم الصحة بالمركز القومي للبحوث، استشاري التغذية الإكلينيكية، إن كل ما يحتاجه جسم الإنسان من اللحوم يوميًا هو 100 جرام فقط، أي نحو «4 قطع لحمة في حجم علبة الكبريت، وهذا أقصى شيء يحتاجه الجسم»، مشددة على أن «الستات محتاجة تاكل لحم أكتر، لأن عندها نسبة فقد شهري من الدماء، وزمان كانوا بيقولوا إن الزفر للرجالة، ولكن في الواقع السيدات تحتاج إلى ذلك أكثر لأنها أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا».

احذروا السمنة والطعام غير الصحي

وقدمت «كامل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، عددًا من النصائح الغذائية للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى 2021، ومنها أهمية تناول الخضرة والسلاطة، موضحة: «طبق الخضرة وطبق السلاطة أهم حاجة قبل أي شيء لأن هذا ما يساعد في امتصاص الدهون، ويجب إزالة الطبقة السمينة الموجودة في الشوربة لأنها بتسد الشرايين، ويجب وضعها في الفريزر وإزالتها بعد التجمد»، مؤكدة وجود زيادة في نسبة الإصابة بمرض السمنة في مصر، نتيجة الطعام الذي نتناوله، خاصة المقليات والدهون، معقبة: «الراجل المصري أبو كرش بقى علامة مميزة».

وشددت على أن البعض يتصور أن المياه الغازية تهضم الطعام، ولكنها في بعض الأحيان تؤدي إلى عسر هضم وتخمر للطعام في المعدة، لافتة إلى أن المخلل خطر على مرضى الضغط، وعليهم أن يكونوا جاهزين بأدويتهم.

احذروا تناول الشاي

ونصحت أيضًا المواطنين بألا «يحبسوا بالشاي، لأن الحديد لا يُمتص نهائيا، ويمكن تناوله بعد الطعام بساعتين، ويمكن تناول العصائر مثل الليمون وغيرها، مشددة على أن أفضل ما يقلل امتصاص الدهون الخضار الأخضر الورقي مثل البقدونس لذلك يوضع البقدونس أسفل الكباب دائما».

وأشارت إلى أن الكولسترول في لحم الخروف أكثر من لحم العجول، والبروتين في لحم العجول أكثر من الخروف، والناس تفضل تناول لحوم العجل لأن هضمها أخف وأسرع، لافتة إلى أن السمنة البلدي أكثر صحة من الزيت، ولكن يجب تقليل الكمية، مشددة على أهمية ممارسة رياضة المشي، وتناول الفاكهة والمرطبات والآيس كريم والزبادي والرايب.