«زي أبيض أو أسود».. شرط حضور حفل صاحبة أغنية «أبو أحمد» ثاني العيد

تستعد المطربة الشابة صولا عمر، لإحياء حفل غنائي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في أحد الأماكن السياحية بالساحل الشمالي، حسبما أعلن منظم الحفلات وليد منصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتضمن البوستر الرسمي للحفل، شرطًا أساسيًا للحضور، ويفرض على الجمهور ارتداء ملابس ذات اللون الأبيض أو الأسود فقط، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من حالة الجدل التي أثيرت حول حفل الفنانة روبي في الساحل الشمالي أيضًا.

صولا عمر، حققت شهرة واسعة، خلال الشهور القليلة الماضية، بعد تقديمها أغنية «أبو أحمد»، التي حظيت بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صولا عمر، وهي فتاة كانت تقوم بإنتاج العديد من الفيديوهات الساخرة عن العلاقات الاجتماعية، وبدأت فكرة الأغنية الشهيرة بعد تواصل بين «صولا» والمنتجة دينا ياقوت، لإنتاج برنامج اجتماعي ساخر، ولكن تحول الأمر إلى أغنية بعد أن سمعوا صوتها وهي تغني.

وقالت «صولا» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «أنا بعاني من زمان أوي، ومن زمان وأنا بغني، بس ماكانش في حاجة وثقت موهبتي، حاسة إن دي ثمرة مجهود كبير لأن بقالي 7 سنين بغني وماحدش يعرف عني حاجة».

وتقول كلمات أغنية أبو أحمد لـ«صولا»: «أبو أحمد خدني الكوافير.. أبو أحمد دفعته كتير.. أبو أحمد عيّنلي شوفير.. أبو أحمد شقته عالنيل.. أبو أحمد فتح التلاجة.. أبو أحمد ملقاش فيها حاجة.. أبو أحمد اقفلها وراك.. أبو أحمد اطلب من ماك.. أبو أحمد اكتبلي الشقة.. أبو أحمد اوعى تقول لأه.. أبو أحمد يالا على مارينا.. أبو أحمد فشاليه بجنينه.. أبو أحمد هشتري عربية.. أبو أحمد رخصتها عليّا.. أبو أحمد وتكون عالزيرو.. أبو أحمد على طول بدعيله.. أبو أحمد نفسي في تليفون.. أبو أحمد ويكون آيفون».