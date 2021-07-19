نقيب البيطريين يحذر من ذبح الأضاحي خارج المجازر: اللحوم بتنقل الأمراض

قال الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، إنهم يتحملون المسئولية في الفترة الحالية، مؤكدا أن دورهم مهم في حماية صحة الموطنين، قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، موجها الشكر لكل طبيب بيطرى يتحمل مسؤوليته فى هذا التوقيت، ويعمل كحائط صد ضد الأمراض، لضمان توفير وتداول غذاء آمن حفاظا على صحة المواطنين.

سليم: مرور ذبيحة واحد دون الكشف عليها قد يتسبب في مرض 1000 شخص

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، في تصريحات لـ«الوطن»: أن هناك عددا من الأمراض قد تنتقل للإنسان عن طريق اللحوم المُصابة سواء بتناولها أو تداولها، من أبرزها: السل البقرى، البروسيلا، الديدان الشريطية، وغيرها، مشيرا إلى أن مرور ذبيحة واحدة بوزن 400 كجم مُصابة دون توقيع الكشف البيطري عليها يمكن أن ينقل العدوى لأكثر من 1000 شخص، مُحذرا المواطنين من ذبح الأضاحي لدى الباعة الجائلين أو الجزارين أو المنازل، وطالبهم بالتوجه لأقرب مجزر حكومي للتحقق من سلامة اللحوم قبل تناولها من قبل الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر.

عجز في أعداد الأطباء البيطريين

ودعا نقيب الأطباء البيطريين، إلى السماح بتعيينات جديدة لأطباء بيطريين، موضحا أن هناك عجزا كبيرا في أعداد الأطباء البيطريين في المحافظات، مؤكدا أن ذلك المطلب يأتي بالتزامن مع خطة التطوير والمكينة التي ستشهدها عددا من المجازر.

فحص اللحوم

كما طالب نقيب الأطباء البيطريين، بتوفير التأمين والحماية اللازمة، لاسيما وأن هناك حالات متكررة للتعدي عليهم من قبل الجزارين، أثناء عمليات فحص اللحوم، لحين انتهاء عمليات التطوير، وذلك لضمان إحكام الرقابة على اللحوم، ومحال الأطعمة ذات الأصل الحيواني المنتشرة في كل شوارع مصر، الذي ينعكس بدوره على خفض التكلفة العلاجية للمواطنين ومن ثم الاقتصاد الوطني.