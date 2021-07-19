مصر تدين التفجير الإرهابي الآثم اليوم بمدينة الصدر العراقية

أعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للتفجير الإرهابي الآثم، الذي وقع اليوم، بمدينة الصدر العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء العُزَّل.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا قالت فيه: «تتقدم مصر بخالص تعازيها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، الذي لم يتورع مرتكبوه عن اقتراف جُرمهم البغيض حتى في هذه الأيام الفضيلة، كما تُعرب مصر عن صادق تمنياتها أن يمُنَّ الله على المُصابين بالشفاء العاجل».

وتابعت وزارة الخاجية، في بيانها، أن مصر تؤكد وقوفها الدائم بجوار العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنة واستقراره؛ كما تجدد مصر دعوتها لكافة الأطراف إلى تغليب مصلحة العراق العُليا، وأن تنأى به عن أي تجاذبات لا تصون مقدرات شعبه الشقيق.