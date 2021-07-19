انتصار السيسي تهنئ المصريين بالعيد: تتجسد في شعائره قيم رسالة الإسلام

هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي تتجسد في شعائره قيم رسالة الإسلام الخالدة، من تسامح وإخاء ومودة، داعية الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وكتبت قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي تتجسد في شعائره قيم رسالة الإسلام الخالدة، من تسامح وإخاء ومودة، وأدعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير».