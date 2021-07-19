صفاء أبو السعود تعلن عودتها للغناء بـ«فجر الضمير»

أعلنت الفنانة صفاء أبو السعود، عودتها إلى الغناء مرة أخرى من خلال أغنية «فجر الضمير»، من كلمات الشاعر جمال بخيت، وألحان الموسيقار شريف حمدان.

وقالت «أبو السعود»، إنها ومجموعة من طالبات الجامعات يجهزن لاحتفالية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وهي مهرجان الإبداع، وقيمة الجائزة فيه نحو 5 ملايين جنيه، وهي كانت سعيدة لوجودها فيه، وسوف تشترك في الحفل، المقرر إقامته يوم 29 يوليو، وتغني أغنية فجر الضمير.

وأشارت إلى أنها تشكر الله أن الناس في وقت الأعياد يتذكرون أغنية «العيد فرحة»، وتكون سعيدة جدًا بمشاهدة الأغنية مثلها مثل الجمهور، مشددة: «أحسن حاجة إن الواحد يقدر يسعد الآخرين».

وعن احتفاظها بالحالة الشبابية، قالت «أبو السعود»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين: «أنا بحب الطبيعة جدا، ومرتبطة بها، ومحبش أزعل من حد ولا حد يزعل مني، وبحاول أعمل ده، وأتمنى أكون ناجحة في إن ميكونش ليا عداوات».

أما عن طقوسها في العيد، قالت: «كل يوم عندنا عيد، وهذا حسب ما يحيط بالإنسان والطاقة الإيجابية تخليك تحس إن كل يوم عيد، والطاقة السلبية تخليك متحسش بالعيد، ولكن العيد التقليدي هناك طقوس كتير كنت بعملها، ولكن لم أعد أفعلها، وكنت يا بشتغل مع الأطفال أو بحضر حاجة للعيد، يعني كنت بقضية مع الوسط الفني».

وفي سياق منفصل، يبدأ عيد الأضحى المبارك، بعد ساعات قليلة، حيث قالت دار الإفتاء المصرية إن تكبيرات عيد الأضحى، تبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، حيث يمكن أن تكون جماعة أو فرادى سواء بالبيوت أو المساجد، إظهارا للعبودية، وامتثالا وبيانا لقوله سبحانه: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)(الروم:30)، مضيفة أنه يستحب إحياء ليلة العيد بالعبادة من ذكر وصلاة وغير ذلك من العبادات؛ استنادا لحديث: «من قام ليلتي العيدين لله محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب».