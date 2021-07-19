حملات مكثفة للقضاء على الحشرات والقوارض خلال عيد الأضحى

شنت وحدات المكافحة وإدارة الأمراض المتوطنة بـ مديرية الصحة بمحافظة دمياط، حملات مكثفة لمقاومة الحشرات والقوارض الزاحفة عن طريق التوسع في أعمال الرش والمكافحة على مدار الـ24 ساعة، سواء الأرضية والهوائية، برئاسة الدكتورة أميرة التطونجي مدير عام الإدارة، وإشراف المهندسة إيمان الزيني مدير إدارة الناقلات

وجرت الحملة في أماكن تجمع القمامة والأشجار والأسواق والمجازر والمساجد والأماكن العامة وبعض المستشفيات والمؤسسات الحكومية وغيرها، باستخدام الرشاشات والمواتير الخاصة بذلك وأجهزة الضباب والرذاذ، بالتنسيق مع رؤساء المجالس المدن والأحياء على مستوى المحافظة بتنفيذ خطط المكافحة بأنواعها للقضاء على مصادر تكاثر الحشرات، وذلك في كافة أماكن التوالد والتكاثر في المحافظة وأيضا توفير كافة المبيدات والأجهزة والمعدات والعاملين والفنيين لهذه الأعمال للحد من انتشار وتكاثر هذه الحشرات في موسمها.

و أكد وكيل الوزارة، أن صحة دمياط تقوم بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للوقاية والحماية من الأمراض حرصًا منها على صحة المواطنين وتوفير مناخ صحي.

يجرى الرش والمكافحة تنفيذًا لخطة موضوعة مسبقًا، كما جرى أعمال الرش بوحدات المكافحة على مستوى المحافظة (دمياط -فارسكور- الزرقا -السرو -كفرسعد- رأس البر)، يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة، وطبقًا لخطة موضوعة مسبقًا بتكثيف المكافحة للحشرات بأنواعها الطائرة والزاحفة.