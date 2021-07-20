«لو هتسافر شرم أو الغردقة».. أسعار وعروض الفنادق في عيد الأضحى

يحتفل المصريون بالأعياد بطرق مختلفة، ومنهم من يختار السفر لإحدى المدن الساحلية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار.

عروض أسعار الفنادق في عيد الأضحى

وهناك العديد من العروض والتخفيضات التي تتيحها الفنادق بمناسبة عيد الأضحى لجذب العملاء والتيسير عليهم لقضاء إجازة العيد بشكل رائع، وسط زيارة الأماكن المختلفة سواء جنوب سيناء أو البحر الأحمر من شرم الشيخ أو الغردقة، أو الاسكندرية ومرسى مطروح.

عروض الفنادق في الإسكندرية

فندق Sea Star

البقاء في أسبوع العيد في هذا الفندق يكلفك 1979 جنيها للفرد، 1 سرير فردي، بالوجبات.

فندق ترانزيت الإسكندرية

يقع هذا الفندق في الإسكندرية، وعلى بُعد 300 متر فقط من محطة قطار الرمل، وتصل تكلفة البقاء به لمدة أسبوع في العيد نحو 2089 جنيها للفرد.

فندق Alexander The Great Hotel

يقع فندق الإسكندر الأكبر في وسط مدينة الاسكندرية، وتصل تكلفة البقاء به لمدة أسبوع نحو 5968 جنيها للفرد.

عروض الفنادق في مرسى مطروح

فندق أدرياتيكا

يوفر Adriatica Hotel Marsa Matrouh شرفات تطل على البحر والمدينة، وسعر الإقامة به لمدة 7 أيام تصل إلى 4500 جنيها.

فندق Mawada Resort

يقع Mawada Resort في مرسى مطروح على بعد 24 كم من شاطئ كليوباترا، وتصل تكلفة الإقامة به لمدة أسبوع نحو 7332 جنيها للفرد.

فندق Royal City Hotel

يقع هذا الفندق وسط مدينة الغردقة على بعد 3 دقائق من الشاطئ، وتصل تكلفة البقاء به لمدة 4 ليالي 565 جنيها للفرد.

عروض الإقامة بشرم الشيخ

توفر شقق Studio 2، غرفة نوم واحدة ملحق بها سريران وحمام، وتصل تكلفة البقاء بها نحو 1000 جنيه للفرد.

العين السخنة

بيت عطلات El Manal 1 Private Apartment يقع في العين السخنة في منطقة محافظة السويس ويضم شرفة وتلفزيون مع قنوات فضائية، وتصل تكلفة الإقامة به لمدة 4 أيام نحو 3732 جنيها للفرد.