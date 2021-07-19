دخلت في غيبوبة وفاقت.. طبيب بمستشفى ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها

كشف حاتم شومان الطبيب بالمسشتفى الذي تتلقى فيه الفنانة ياسمين عبدالعزيز، العلاج، أن حالتها مرضية ولا وجود لأي تأثير غير طبي مثل السحر الأسود أو غيره.

وقال «شومان»، في تدوينة له عبر صفحته على «فيس بوك»: «عشان الفتي والهبد اللي داير، دي كانت بتعمل عملية بسيطة ودخلت في مشاكل ومضاعفات بعدها، وأمورها شبه مستقرة عندنا في المستشفى».

ولفت إلى أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في كامل وعيها، والمسألة مجرد وقت وسوف تغادر المستشفى: «كفاية هري وإشاعات، وادعوا لكل المرضى ربنا يشفيهم ويعافيهم».

وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من ياسمين عبدالعزيز، لـ«الوطن»، عن أن الفنانة استعادت وعيها مرة أخرى بعد غيبوبة استمرت 16 ساعة، داخل العناية المركزة التي لم تغادرها حتى الآن، منذ دخلتها بعد تعرضها لغيبوية نتيجة خطأ طبي.

وأكد المصدر أن حالة «ياسمين» في الوقت الحالي مستقرة، وتعرفت على كل من حولها، مشيرا إلى تواجد زوجها الفنان أحمد العوضي وأشقائها وابنيها سيف الدين وياسمين، داخل المستشفى بصفة دائمة.