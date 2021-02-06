فارس الكوميديا وملك الغناء في عصره.. فؤاد المهندس يتصدر محركات البحث

تصدر اسم الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، محركات البحث ومؤشرات موقع جوجل للكلمات الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية، رغم رحيله عن دنيانا منذ أكثر من 15 عامًا، حيث رحل عام 2006 بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

فؤاد المهندس تسابق عليه الموسيقيين من أجل التلحين له

فؤاد المهندس لم يكن فقط رائدا من رواد السينما المصرية والدراما العربية فقط؛ بل كان أستاذا بارعا في الكوميدية الدرامية، وقدم خلال مسيرته أكثر من 150 عملًا دراميًا كوميديًا عبر الإذاعة والسينما والتلفزيون والمسرح.

أما المجال الذي برع فيه وقدم فيه عددًا كبيرًا من الأعمال وكانت مفاجأة للجميع هو مجال الغناء، حيث كان كبار الموسيقيين في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي يتسابقون من أجل التلحين له في أعماله الغنائية التي كان يقدمها في الأفلام، ومنهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والموسيقار منير مراد.

فؤاد المهندس قدم أكثر من 150 عملًا كوميديًا

وسرد فؤاد في إحدى مقابلات التلفزيونية، آنذاك، أن موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، كان في حالة غضب عندما وافق أن يلحن منير مراد له أغنية «قلبي يا غاوي 5 قارات»، فكان عبدالوهاب يريد تلحينها له.

ومن أبرز الأغاني التي قدمها فؤاد في الغناء هي «مارون جلاسيه» من كلمات مصطفى الشندويلي وألحان وتوزيع محمد الشيخ، و«قلبي يا غاوي خمس قارات» الأغنية من فيلم "مطاردة غرامية"، وهي كلمات فتحي قورة ومن ألحان الفنان منير مراد، و«حبيبي يا رقة» الأغنية من فيلم "اعترافات زوج" وهي من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

وأغنية «واد خطير» من فيلم جناب السفير، من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبدالوهاب، وأغنية «العتبة جزاز»، ومن فيلم "العتبة جزاز"، والأغنية من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد، «الراجل دا هيجنني» من كلمات حسين سيد وألحان محمد الموجي.